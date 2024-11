Ver Al Nassr vs Damac EN VIVO HOY: mira la transmisión del partidoeste lunes en el estadio Al Awal Park por la fecha 12 de la Liga Saudí. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, viernes 29 de noviembre de 2024, a las 9:40 de la mañana (hora peruana), que son las 11:40 PM de Argentina y Chile, las 8:40 AM de México y las 3:00 PM de España. ¿Dónde ver? Azteca Deportes transmite en México, Fox Sports en Estados Unidos, Zapping Sports en Chile, entre otros canales. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.