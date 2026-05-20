Ver Al Nassr vs Damac EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Al-Awwal Park Stadium por la fecha 34 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 21 de mayo de 2026, a la 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 3:00 PM de Argentina y Uruguay, las 2:00 PM en Chile, Bolivia y Venezuela: las 12:00 PM de México y las 8:00 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México; mientras que FOX Deportes y fuboTV lo pasa en Estados Unidos. Finalmente, en España lo televisa Movistar Liga de Campeones y Movistar+. Sigue la transmisión del partido y todas las incidencias mediante la página web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.