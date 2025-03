Al Nassr vs Esteghlal EN VIVO HOY: a qué hora juegan y dónde ver partido

Ver Al Nassr vs Esteghlal EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Al -Awwal Park por la vuelta de los octavos de final de la Champions de Asia. ¿A qué hora juegan? El duelo se disputa hoy, lunes 10 de marzo de 2025, desde la 1:00 de la tarde (hora peruana), que son las 15:00 horas de Argentina y Chile, las 2:00 PM de Bolivia y Venezuela, y las 12:00 PM de México. ¿Dónde ver? El juego de puede seguir por ESPN vía Disney Plus a nivel mundial, mientras que Paramount+ pasa el duelo en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Lo mejor del 2024 para Real Madrid | Video: Real Madrid CF