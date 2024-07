Al Nassr vs. Farense en vivo medirán fuerzas hoy, sábado 20 de julio del 2024 por partido amistoso, desde el Estadio de São Luís. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 9:00 a.m. (hora peruana) y 11:00 a.m. (hora argentina) y no cuenta con una señal de transmisión. Sin embargo, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo a través de El Comercio.

