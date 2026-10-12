Al Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta este lunes al FK Neftchi por la segunda fecha del Grupo B de la AFC Champions League Elite. El encuentro se disputará en el estadio Al-Awwal Park, donde el conjunto saudí buscará recuperarse tras caer 4-0 ante Al Ain en su debut y sumar sus primeros puntos para mantener sus aspiraciones de clasificación.

¿A qué hora juega Al Nassr vs. FK Neftchi HOY por la AFC Champions League Elite?

El partido se juega hoy, lunes 12 de octubre de 2026. Los horarios confirmados para seguir la transmisión en vivo según tu país son:

México: 12:15 p.m.

12:15 p.m. Perú, Colombia y Ecuador: 1:15 p.m.

1:15 p.m. Estados Unidos (ET): 2:15 p.m.

2:15 p.m. Argentina y Chile: 3:15 p.m.

3:15 p.m. España: 8:15 p.m.

¿En qué canal ver Al Nassr vs. FK Neftchi HOY por la AFC Champions League Elite?

La transmisión por televisión y plataformas de streaming estará disponible a través de las siguientes señales:

Perú y Sudamérica: Disney+.

Disney+. México: ESPN2 y Disney+.

¿Dónde ver ONLINE, Al Nassr vs. FK Neftchi por la AFC Champions League Elite?

Si prefieres seguir el partido desde tu celular, tablet o Smart TV, estas son las opciones de streaming online:

Perú y Sudamérica: Disney+.

Disney+. México: Disney+.