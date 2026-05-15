Por Redacción EC

Ver vs. Gamba Osaka con EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el King Saud University Stadium por la final de la Copa AFC Two. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de mayo de 2026, a la 12:45 p.m. (hora peruana), que son las 2:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:45 AM de México y las 7:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney+ Premium transmite el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México lo pasa ESPN 3 y Disney+ Premium. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo en la página web de El Comercio.

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