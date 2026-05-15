Ver Al Nassr vs. Gamba Osaka con Cristiano Ronaldo EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido desde el King Saud University Stadium por la final de la Copa AFC Two. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 16 de mayo de 2026, a la 12:45 p.m. (hora peruana), que son las 2:45 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 11:45 AM de México y las 7:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney+ Premium transmite el partido en Perú y Sudamérica, mientras que en México lo pasa ESPN 3 y Disney+ Premium. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto del cotejo en la página web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.