Ver Al Nassr vs Goa EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Estadio Fatorda por la fecha 3 de la Copa AFC. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, a la 8:45 de la mañana (hora peruana), que son las 10:45 AM de Argentina y Chile, las 7:45 AM de México y las 3:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite el partido EN EXCLUSIVA el partido de Cristiano Ronaldo en Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.