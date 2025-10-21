Al Nassr vs Goa EN VIVO con Cristiano Ronaldo: ver transmisión del partido por la jornada 3 de la Copa AFC. Entérate a qué hora juegan y en qué canales ver el partido. (Foto: Cristiano Ronaldo en 'X')
Al Nassr vs Goa EN VIVO con Cristiano Ronaldo: ver transmisión del partido por la jornada 3 de la Copa AFC. Entérate a qué hora juegan y en qué canales ver el partido. (Foto: Cristiano Ronaldo en 'X')
Redacción EC
Redacción EC

Ver vs Goa EN VIVO HOY con : mira la transmisión del partido en el Estadio Fatorda por la fecha 3 de la Copa AFC. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 22 de octubre de 2025, a la 8:45 de la mañana (hora peruana), que son las 10:45 AM de Argentina y Chile, las 7:45 AM de México y las 3:45 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite el partido EN EXCLUSIVA el partido de Cristiano Ronaldo en Sudamérica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO

Champions League EN VIVO.
Sigue todos los partidos de la Champions League en vivo y en directo. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y entre otros, buscarán alzar la orejona con este nuevo formato.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC