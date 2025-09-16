Ver Al Nassr vs. Istiklol EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Estadio de la Universidad Rey Saúd por la fecha 1 del Grupo D de la AFC Champions League. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, miércoles 17 de septiembre del 2025, a la 1:15 de la tarde (hora peruana), que son las 3:15 PM de Argentina y Chile, las 12:15 PM de México y las 8:15 PM de España. ¿Dónde ver? Disney Plus transmite en Sudamérica, mientras que en México lo pasará ESPN 2, y vía streaming por Disney Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

