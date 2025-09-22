Ver Al Nassr vs. Jeddah EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal por la primera ronda de la Copa del Rey de Campeones. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 23 de septiembre de 2025, a la 1:30 de la tarde (hora peruana), que son las 3:30 PM de Argentina, las 12:30 PM de México, y las 8:30 PM de España. ¿Dónde ver? DAZN es la señal encargada de transmitir el duelo. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

