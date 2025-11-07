Ver Al Nassr vs Neom EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo: mira la transmisión del partido en el King Khalid Sport City Stadium por la fecha 8 de la Saudí Pro League. ¿A qué hora juegan? El partido se disputa hoy, sábado 8 de noviembre de 2025, a las 8:50 a.m. (hora peruana), que son las 10:50 AM de Argentina, Paraguay y Chile, las 7:50 AM de México y las 2:50 PM de España. ¿Dónde ver? FOX One transmite el partido en México, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver en fuboTV, Amazon Prime Video, FOX One y Fox Soccer Plus. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

