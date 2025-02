Ver Al Nassr vs Al Raed hoy: mira la transmisión del partido en el Azadi Stadium por la fecha 8 del grupo B en la Champions League de Asia. ¿A qué hora juegan? El partido se juega hoy, lunes 17 de febrero de 2025, en el Azadi Stadium. Cristiano Ronaldo y Jhon Durán no forman parte de la convocatoria y están descartados para este compromiso. ¿Dónde ver? El juego se puede seguir por ESPN a través de Disney Plus, mientras que Paramount+ transmite en Estados Unidos. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

