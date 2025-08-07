Ver Al Nassr vs. Rio Ave EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo : mira la transmisión del partido en el estadio Algarve por partido amistoso. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 7 de agosto de 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 1:00 PM de México y las 9:00 PM de España. ¿Dónde ver? El partido de Al Nassr será transmitido por STARZPLAY y STC TV de manera internacional. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

