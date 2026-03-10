Alajuelense vs Los Ángeles FC EN VIVO se enfrentan por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf. El encuentro se disputará en el Banc of California Stadium, en California, donde ambos equipos buscarán sacar ventaja para seguir en carrera en el torneo.

El cuadro costarricense llega a esta instancia sin ser favorito, pero convencido de sus capacidades para asegurar la clasificación. Por su parte, LAFC es local y aprovechará esa condición para dar un paso importante y definir la llave la próxima semana.

¿A qué hora juega Alajuelense vs Los Ángeles FC EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

El partido de Alajuelense vs Los Ángeles FC por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf empieza a las 10:00 PM de Perú este martes 10 de marzo del 2026.

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 11:00 p.m.

11:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 12:00 m.

12:00 m. España: 6:00 a.m.

Revisa qué canales transmiten el partido de Venezuela vs Nicaragua y los horarios para ver el juego por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 desde Miami.

¿Dónde ver Alajuelense vs Los Ángeles FC EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

La transmisión del partido Alajuelense vs Los Ángeles FC EN VIVO por los octavos ida de la Copa de Campeones de la Concacaf será transmitido a través de ESPN y Disney+ en Costa Rica y todo Centroamérica mediante cable o streaming.

En México, el Alajuelense vs Los Ángeles FC se transmite por la señal de Fox Sports. Si lo miras por TV en cable, deberás contratar cualquiera de los siguientes cableoperadores: Izzi, Megacable, Sky o Totalplay, entre otros. Si quieres ver el juego online por internet, podrás sintonizar la app FOX One.

Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alajuelense vs Los Ángeles FC por la Copa de Campeones de la Concacaf será FOX Sports 2, fuboTV y TUDN USA.

¿Qué canal transmite Alajuelense vs Los Ángeles FC EN VIVO por Copa de Campeones de la Concacaf?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 10:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Colombia 10:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Ecuador 10:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Argentina 12:00 m. Disney+ Premium Disney+ Premium Brasil 12:00 m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 12:00 m. Disney+ Premium Disney+ Premium Uruguay 12:00 m. Disney+ Premium Disney+ Premium Chile 12:00 m. Disney+ Premium Disney+ Premium Bolivia 11:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Venezuela 11:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Costa Rica 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Honduras 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium El Salvador 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Guatemala 9:00 p.m. ESPN Disney+ Premium México 9:00 p.m. Fox Sports Fox One Estados Unidos 11:00 p.m. Fox Sports, TUDN USA Fox One y fuboTV

Horario, TV y dónde ver Alajuelense vs Los Ángeles FC por Copa de Campeones de la Concacaf

Fecha : Martes 10 de marzo del 2026

: Martes 10 de marzo del 2026 Partido : Alajuelense vs Los Ángeles FC

: Alajuelense vs Los Ángeles FC Horario : 10:00 p.m. hora de Perú.

: 10:00 p.m. hora de Perú. Canal : ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports

: ESPN, Disney+ Premium, Fox Sports Estadio: Banc of California Stadium

¿Dónde se juega Alajuelense vs Los Ángeles FC?

El compromiso se disputará en el Banc of California Stadium, escenario ubicado en Californnia y casa de Los Ángeles FC. El recinto tiene capacidad para más de 22 mil espectadores y es reconocido por el intenso ambiente que generan los aficionados locales.

El ganador de la serie avanzará a los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, manteniéndose en la lucha por el título del torneo de clubes más importante de Norteamérica.