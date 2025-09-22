Ver Alajuelense vs. Motagua EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Alejandro Morera Soto por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, martes 23 de septiembre de 2025, a las 9:00 de la noche (hora peruana), que son las 11:00 PM de Argentina, las 8:00 PM de Costa Rica y Honduras, y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? ESPN y Disney Plus transmiten el partido en todo América, incluyendo los países de Costa Rica, Perú y Honduras. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.