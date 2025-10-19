Ver LDA Alajuelense vs. Saprissa EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Alejandro Morera Soto por la jornada 13 del Torneo Apertura de la Liga Promerica 2025. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, domingo 19 de octubre de 2025, a las 7:00 de la noche (hora peruana), que son las 9:00 PM de Argentina, Paraguay y Chile, las 6:00 PM de Costa Rica y las 2:00 AM de España. ¿Dónde ver? FUTV transmite el partido para todo Costa Rica. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.