El delantero de Alianza Lima lamentó que los hinchas blanquiazules no los puedan acompañar en Chile por la suspensión de la cancha del rival en Copa Sudamericana.
ya conoce a su rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, la , y muchos hablan de una revancha por la polémica serie que disputaron en 2010 por Copa Libertadores.

Al respecto, se refirió el delantero blanquiazul Alan Cantero, quien dejó en claro que su foco está en la serie ante los chilenos y no en ningún ánimo de revancha,

“Estamos muy enfocados en lo que viene, es un rival difícil, por algo está donde está, pero vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, hemos venido sacando buenos resultados”, dijo este viernes al culminar las prácticas de Alianza Lima.

“Muchos están tomando el partido ante la Universidad de Chile como una revancha, pero no es así. Será un partido difícil, tenemos la primera chance y queremos ganar en casa”, añadió.

Por otro lado, lamentó que los hinchas blanquiazules no los puedan acompañar en Chile por la suspensión de la cancha del rival en Copa Sudamericana, tras los incidentes en cancha de Independiente.

El primer partido se jugará el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que el partido de vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes.

