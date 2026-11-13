Por Redacción EC

Una investigación periodística ha encendido las alarmas en el deporte mundial al revelar una preocupante realidad: alrededor de 10 millones de niños y adolescentes, de entre 8 y 17 años, podrían estar afectados por el dopaje en el deporte de competición.

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