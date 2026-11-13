Una investigación periodística ha encendido las alarmas en el deporte mundial al revelar una preocupante realidad: alrededor de 10 millones de niños y adolescentes, de entre 8 y 17 años, podrían estar afectados por el dopaje en el deporte de competición.

El trabajo fue realizado durante seis años por un equipo de la televisión pública alemana ARD, encabezado por el periodista Hajo Seppelt, reconocido por sus investigaciones sobre el dopaje en el deporte internacional.

La investigación analizó un total de 44 estudios realizados en 15 países y expone una problemática que podría tener una dimensión mucho mayor de la que se estimaba inicialmente.

Uno de los aspectos más preocupantes del informe es la presunta participación de adultos en estas prácticas. Según las revelaciones del documental, entrenadores, directivos, padres e incluso profesionales médicos estarían administrando sustancias prohibidas a menores de edad.

El objetivo detrás de estas acciones sería conseguir mejores resultados deportivos, ganar medallas y obtener beneficios económicos, incluso a costa de poner en riesgo la salud y el desarrollo de niños y adolescentes.

La serie documental, que recoge los hallazgos de esta investigación, se estrena este viernes 13 de noviembre y promete abrir un debate sobre los controles antidopaje, la protección de los deportistas menores de edad y la responsabilidad de quienes están a cargo de su formación.