La Selección de Panamá presentó oficialmente su lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, torneo en el que destaca el regreso del experimentado volante Alberto Quintero, recordado por su paso por Universitario de Deportes.

El mediocampista, actualmente jugador de CD Plaza Amador, vuelve a la selección luego de no haber formado parte del proceso reciente encabezado por el técnico Thomas Christiansen.

El entrenador hispano-danés decidió mantener gran parte de la base que logró la clasificación mundialista, incluyendo figuras importantes del combinado canalero.

Alberto Quintero, con la escuadra merengue, jugó 32 partidos en la Liga 1 2022 (Foto: Universitario)

Entre los nombres más destacados aparece Adalberto Carrasquilla, cuya presencia generó preocupación en los últimos días por molestias físicas que finalmente no fueron de gravedad.

También figuran referentes como Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo y José Fajardo, este último con pasado en Cusco FC.

Exjugadores de la Liga 1 peruana presentes en Panamá

La lista de convocados de la selección panameña también cuenta con futbolistas que tuvieron paso por el fútbol peruano. Además de Alberto Quintero, aparecen Cecilio Waterman y Jiovany Ramos, ambos recordados por vestir la camiseta de Alianza Lima.

Panamá debutará ante Ghana en el Mundial 2026

La selección panameña integrará el Grupo L del Mundial, junto a Ghana, Croacia e Imglaterra. El debut del conjunto canalero será el próximo 17 de junio frente a Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá.

Como parte de su preparación para el torneo, Panamá disputará amistosos internacionales frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina.

Convocados de Panamá para el Mundial 2026

Arqueros

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

Defensas

César Blackman

Jorge Gutiérrez

Michael Amir Murillo

José Córdoba

Fidel Escobar

Andrés Andrade

Edgardo Fariña

Eric Davis

Jiovany Ramos

Roderick Miller

Volantes

Adalberto Carrasquilla

Aníbal Godoy

Christian Martínez

Edgar Yoel Bárcenas

Carlos Harvey

José Luis Rodríguez

César Yanis

Alberto Quintero

Azarias Londoño