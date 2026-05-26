Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La Selección de Panamá presentó oficialmente su lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, torneo en el que destaca el regreso del experimentado volante Alberto Quintero, recordado por su paso por Universitario de Deportes.
La Selección de Panamá presentó oficialmente su lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, torneo en el que destaca el regreso del experimentado volante Alberto Quintero, recordado por su paso por Universitario de Deportes.
El mediocampista, actualmente jugador de CD Plaza Amador, vuelve a la selección luego de no haber formado parte del proceso reciente encabezado por el técnico Thomas Christiansen.
El entrenador hispano-danés decidió mantener gran parte de la base que logró la clasificación mundialista, incluyendo figuras importantes del combinado canalero.
Entre los nombres más destacados aparece Adalberto Carrasquilla, cuya presencia generó preocupación en los últimos días por molestias físicas que finalmente no fueron de gravedad.
También figuran referentes como Aníbal Godoy, Michael Amir Murillo y José Fajardo, este último con pasado en Cusco FC.
Exjugadores de la Liga 1 peruana presentes en Panamá
La lista de convocados de la selección panameña también cuenta con futbolistas que tuvieron paso por el fútbol peruano. Además de Alberto Quintero, aparecen Cecilio Waterman y Jiovany Ramos, ambos recordados por vestir la camiseta de Alianza Lima.
PUEDES VER: Panamá vs. Sudáfrica (2-1): resumen y goles del partido amistoso FIFA 2026 | VIDEO
Panamá debutará ante Ghana en el Mundial 2026
La selección panameña integrará el Grupo L del Mundial, junto a Ghana, Croacia e Imglaterra. El debut del conjunto canalero será el próximo 17 de junio frente a Ghana en el Toronto Stadium, en Canadá.
Como parte de su preparación para el torneo, Panamá disputará amistosos internacionales frente a Brasil, República Dominicana y Bosnia y Herzegovina.
Convocados de Panamá para el Mundial 2026
Arqueros
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
Defensas
- César Blackman
- Jorge Gutiérrez
- Michael Amir Murillo
- José Córdoba
- Fidel Escobar
- Andrés Andrade
- Edgardo Fariña
- Eric Davis
- Jiovany Ramos
- Roderick Miller
Volantes
- Adalberto Carrasquilla
- Aníbal Godoy
- Christian Martínez
- Edgar Yoel Bárcenas
- Carlos Harvey
- José Luis Rodríguez
- César Yanis
- Alberto Quintero
- Azarias Londoño
- El Mundial 2026 se acerca a Miami: lo que debes saber si eres turista
- Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026 en México
- El gesto de Vinícius Jr. con Neymar: le cede el histórico número 10 de Brasil | VIDEO
- Parte médico de Messi: Inter Miami confirma lesión a pocos días para el inicio del Mundial 2026
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.