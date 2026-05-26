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Alberto Quintero tendrá revancha mundialista tras perderse Qatar por lesión. Foto: Selección de Panamá
Alberto Quintero tendrá revancha mundialista tras perderse Qatar por lesión. Foto: Selección de Panamá
Por Redacción EC

La Selección de Panamá presentó oficialmente su lista de 26 convocados para disputar el Mundial 2026, torneo en el que destaca el regreso del experimentado volante Alberto Quintero, recordado por su paso por Universitario de Deportes.

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