No está confirmada la realización de la Copa América 2021 en Argentina. De acuerdo al propio presidente de la nación argentina, Alberto Fernández, el torneo puede no llevarse a cabo debido a la fuerte ola de infectados que viene atravesando el país por el COVID-19. El miércoles 14 de abril anunció nuevas medidas contra el Coronavirus y también habló sobre el evento deportivo programado para junio de este año.

“Yo no quiero frustrar el espectáculo de la Copa América, pero quiero que seamos muy sensatos, muy cuidadosos. Tenemos un tiempo por adelante para analizar y ver cómo evolucionan las cosas, ver cómo podemos dominar el problema”, expresó Alberto Fernández en conferencia de prensa.

Como se sabe, la Copa América se llevará a cabo en Colombia y Argentina, pero es este último país el que puso en tela de juicio la realización del certamen de naciones de la Conmebol, por lo que desde Paraguay deberán estar atentos a los anuncios que realice el presidente Alberto Fernández sobre el torneo.

Recordemos que Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, afirmó este lunes que la Copa América se llevaría a cabo sí o sí en Colombia y Argentina: “La Copa América va con público o sin público. Intentaremos lograrlo y de eso dependemos y somos respetuosos de la política sanitaria de cada uno de los dos países, pero la intención conversada con el ministro Lammens y también con el ministro Lucena del deporte de Colombia es que tengamos por lo menos 30 % de los estadios con público”, afirmó en el programa ESPN F12.

“Salir de la Argentina, ir a jugar a lugares donde los contagios son importantes… Si se hace, habrá que extremar todos los cuidados. Sin salir de la Argentina, los equipos están teniendo un alto nivel de contagios, saliendo de la Argentina todo puede ser peor”, indicó Alberto Fernández sobre la Copa América de junio de este año.

“A nosotros el fútbol nos encanta. Lo único que pude distraerme en estos días de encierro que tuve que pasar son los partidos de Argentinos Juniors que no me dieron satisfacciones porque fueron dos partidos 0 a 0 y no lo disfruté. Para todos los argentinos el fútbol es una pasión y un momento de esparcimiento muy importante. Pero tenemos que actuar con mucho cuidado”, añadió Alberto Fernández en entrevista con Radio 10.

