Alberto Illanes no va más en The Strongest. El histórico club boliviano dio a conocer el adiós del entrenador tras la dura caída por la mínima diferencia frente a Boca Juniors. Tras el anuncio, el técnico denunció discriminación de parte un grupo de hinchas del equipo.

“Me voy con la tranquilidad de haber trabajado de una manera muy profesional. A alguna hinchada no le gusta nuestra forma de expresarnos”, indicó Illanes, quien estuvo en el banquillo de The Strongest desde marzo del 2020 y dirigió el miércoles su último encuentro en La Paz.

“Yo soy un colla (persona de la región occidental de Bolivia), collita, igual que los paceños, pero tranquilo… capaz que no me expreso como un argentino, como un español o tal vez quieren que hablemos en inglés, si quieren que hablemos inglés, también hablamos, no hay ningún problema”, añadió Illanes, evidentemente indignado.

El estratega de 57 años insistió en que se sintió discriminado por los ataques de ciertos fanáticos “Me he sentido discriminado porque tengo una manera de hablar y no hablaré de otra manera”, sentenció a los micrófonos de Futbolmanía y La Red Deportiva.

The Strongest, con Alberto Illanes al mando, llegó hasta el segundo puesto en la presente temporada de la liga boliviana, por detrás del líder Royal Pari. El saldo es de tres victorias y un empate. Ya sin el potosino, el cuadro aurinegro se prepara para afrontar el choque de este domingo contra Atlético Palmaflor.