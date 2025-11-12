Lima será sede de la final de la Copa Libertadores 2025 entre Flamengo y Palmeiras. Dado que las conversaciones pasadas se dieron antes de la vacancia de Dina Boluarte, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, llegó a nuestro país.

En diálogo con RPP, reveló que tuvo una reunión con el presidente de la República José Jerí, a fin de llegar a algunos acuerdos sobre la organización del mencionado evento deportivo.

En esa línea, remarcó que, pese al cambio del gobierno y los conflictos sociales que incluso generaron manifestaciones en la capital, nunca se pensó que cambiar la sede del partido.

“Hubo una continuidad en el compromiso, por tal motivo nunca estuvo en duda (cambiar la sede). Esta fue la reunión final que necesitábamos, previo a lo que va a ser el evento”, dijo.

Por otro lado, Domínguez contó que ya se ha vendido el 80% de las entradas disponibles.

La definición se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental desde las 4:00 p.m. (hora peruana).

Como se recuerda, en la final de Lima 2019, Flamengo derrotó a River Plate en infartante definición y se quedó con el título en aquel año, tras dar vuelta al marcador en los minutos finales del juego.

