El Presidente de la Conmebol y Presidente de la República dialogaron este miércoles sobre algunos detalles de la organización del evento deportivo.
El Presidente de la Conmebol y Presidente de la República dialogaron este miércoles sobre algunos detalles de la organización del evento deportivo.
Redacción EC
Redacción EC

Lima será sede de la final de la 2025 entre Flamengo y Palmeiras. Dado que las conversaciones pasadas se dieron antes de la vacancia de Dina Boluarte, el presidente de la Conmebol, , llegó a nuestro país.

LEE TAMBIÉN: Álex Valera sobre el empate ante Rusia: “Ha sido un partido muy duro, dimos el 100%” | VIDEO

En diálogo con RPP, reveló que tuvo una reunión con el presidente de la República José Jerí, a fin de llegar a algunos acuerdos sobre la organización del mencionado evento deportivo.

En esa línea, remarcó que, pese al cambio del gobierno y los conflictos sociales que incluso generaron manifestaciones en la capital, nunca se pensó que cambiar la sede del partido.

“Hubo una continuidad en el compromiso, por tal motivo nunca estuvo en duda (cambiar la sede). Esta fue la reunión final que necesitábamos, previo a lo que va a ser el evento”, dijo.

MIRA: La selección peruana suma siete partidos sin ganar, tras empate ante Rusia en amistoso internacional

Por otro lado, Domínguez contó que ya se ha vendido el 80% de las entradas disponibles.

La definición se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental desde las 4:00 p.m. (hora peruana).

Como se recuerda, en la final de Lima 2019, Flamengo derrotó a River Plate en infartante definición y se quedó con el título en aquel año, tras dar vuelta al marcador en los minutos finales del juego.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC