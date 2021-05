'Papu' Gómez y el motivo de su fichaje a Sevilla: "Maradona es una especie de Dios y vestir su camiseta es un cariño especial".

Alejandro ‘Papu’ Gómez llegó esta temporada al Sevilla tras su abrupta salida del Atalanta luego de seis años en el club y la Serie A. El argentino explicó la influencia de Diego Armando Maradona para darle el “sí” al cuadro español y tener su primera experiencia en LaLiga Santander.

“No tengo ni idea de por qué elegí Sevilla. Debe ser porque jugaron muchos argentinos y yo fui compañero de muchos. Seguramente también por Maradona. Sabes que para los argentinos Maradona es una especie de Dios y vestir la camiseta de un club donde la vistió Maradona es un cariño especial. Seguramente tenía ese cariño especial por Maradona”, aseguró el ‘Papu’ Gómez en la televisión oficial del Sevilla.

El ‘Papu’ Gómez confesó que su intención era continuar en la Serie A, pero las ofertas que aparecieron no lo convencieron. Finalmente, Sevilla le trasladó la opción de ficharlo para esta temporada y sin pensarlo, aceptó.

“Yo quería seguir jugando en las principales ligas y continuar en la selección argentina. Sabía que si me iba a una liga menor no iba a pasar y estaba esperando la mejor opción. En enero y más aún con el covid se me cerraron las puertas de los grandes equipos de Italia. En los últimos días del mercado apareció Monchi y lo primero que le dije a mi representante fue que cerrara la operación”, explicó.

Objetivos del Sevilla

Hasta hace dos fechas de LaLiga Santander, Sevilla peleaba por el título de la temporada, pero tras un tropiezo, los objetivos cambiaron. El cuadro blanquirrojo es cuarto con 74 puntos y este domingo cerrará su campaña enfrentándose a Alavés. El ‘Papu’ Gómez está a un partido de concretar su clasificación a la próxima edición de la Champions League y habló de ello.

“Tratar de que el equipo se mantenga entre los cuatro primeros, pueda jugar Champions y competir contra los mejores cada año. Eso te da crecimiento deportivo e institucional para seguir mejorando. La idea pienso que es esa, tratar de estar entre los primeros y quién dice si un día volver a pelear LaLiga”, declaró el argentino.

