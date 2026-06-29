La Copa del Mundo 2026 dejó uno de los grandes golpes del torneo. Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penales y acabó con una de las estadísticas más impresionantes de la historia de los Mundiales: la invencibilidad alemana en las definiciones desde los doce pasos.

Hasta este encuentro, la selección germana había disputado cuatro tandas de penales en la Copa del Mundo y había salido victoriosa en todas.

El Mundial 2026 quedará marcado como la primera vez que Alemania perdió una tanda de penales en la historia del certamen más importante del deporte rey.

La derrota llegó en los dieciseisavos de final ante Paraguay, que escribió una de las páginas más importantes de su historia futbolística al derribar a una de las selecciones más temidas en este tipo de definiciones.

Los jugadores de Alemania reaccionan durante la tanda de penaltis del partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 entre Alemania y Paraguay en el Boston Stadium de Foxborough el 29 de junio de 2026. (Foto de Odd ANDERSEN / AFP) / ODD ANDERSEN

Alemania había convertido las tandas de penales en una de sus mayores fortalezas mundialistas:

Mundial de 1982: venció a Francia en las semifinales.

Mundial de 1986: derrotó a México en los cuartos de final.

Mundial de 1990: superó a Inglaterra en las semifinales.

Mundial de 2006: eliminó a Argentina en los cuartos de final.

Y UNA VEZ LE TOCÓ PERDER: primera tanda de penales Mundialista que Alemania no puede obtener.



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En todas esas ocasiones, el combinado alemán terminó imponiéndose y mantuvo un récord perfecto durante más de cuatro décadas.

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