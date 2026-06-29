Leroy Sané (izq.) y Florian Wirtz de Alemania se preparan para lanzar un tiro libre durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay, en Boston, EE. UU., el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
Leroy Sané (izq.) y Florian Wirtz de Alemania se preparan para lanzar un tiro libre durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Alemania y Paraguay, en Boston, EE. UU., el 29 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
Por Redacción EC

La Copa del Mundo 2026 dejó uno de los grandes golpes del torneo. Paraguay eliminó a Alemania en la tanda de penales y acabó con una de las estadísticas más impresionantes de la historia de los Mundiales: la invencibilidad alemana en las definiciones desde los doce pasos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.