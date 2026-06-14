Esta Alemania no es la que le clavó 7-1 a Brasil en el 2014, pero se acercó mucho a aquella versión. Y no solo por el resultado, sino también por ese hambre de querer más y más hasta sentirse saciado. Como si se tratase de un depredador devorando a su presa, los panzers aplstaron por el mismo marcador a la debutante e inofensiva Curazao y dieron un aviso en el Mundial 2026: están de vuelta y van por su quinta corona.
En un partido que fue de menos a más, Alemania salió decidida a comerse el mundo con la pelota. Había intensidad, presión y fútbol. Y con esa combinación es difícil aguantar para cualquier rival. Curazao resistió seis minutos antes de encajar el primer gol: Felix Nmecha sacó el latigazo y la clavó lejos del arquero para el 1-0.
El trámite de juego continuó con dominio alemán, pero con un agregado especial. Curazao sorprendió y empató a los 21′ con el gol de Livano Comenencia para ilusionarse en la cancha. Eso no pasó: lo que vino después fue una tormenta de pelotazos que inflarons las redes del combinado caribeño.
Como si fueran balas pegando en el blanco, llegaron los goles de Alemania uno tras otro. Nico Schlotterbeck puso el 2-1 a los 38 y luego Kai Havertz de penal extendió la diferencia a los 45+5′. Ya eran tres y una victoria casi segura, pero cayeron más después del entretiempo.
Jamal Musiala (47′), Nathaniel Brown (68′) y Deniz Undav (78′) y otra vez Havertz (88′) firmaron el 7-1 que hizo recordar a lo que pasó hace 14 años con Brasil, en aquella semifinal que impactó tan fuerte por la envergadura del rival y la trascendencia de ese partido.
Pero esta vez, aunque con el mismo marcador, fue un rival diferente. Alemania no tuvo piedad en el campo y fue la aplanadora que su historia le exige ser: ese equipo que te supera, te pasa por encima y te golea sin piedad. Para el rival, una humillación; para los alemanes, una muestra de respeto.
Con ello, el equipo de Julian Nagelsmann obtuvo sus tres primeros puntos y se anfianza como líder del Gurpo E del Mundial 2026. ¿Es candidata a ganar la Copa del Mundo?