Esta Alemania no es la que le clavó 7-1 a Brasil en el 2014, pero se acercó mucho a aquella versión. Y no solo por el resultado, sino también por ese hambre de querer más y más hasta sentirse saciado. Como si se tratase de un depredador devorando a su presa, los panzers aplstaron por el mismo marcador a la debutante e inofensiva Curazao y dieron un aviso en el Mundial 2026: están de vuelta y van por su quinta corona.

En un partido que fue de menos a más, Alemania salió decidida a comerse el mundo con la pelota. Había intensidad, presión y fútbol. Y con esa combinación es difícil aguantar para cualquier rival. Curazao resistió seis minutos antes de encajar el primer gol: Felix Nmecha sacó el latigazo y la clavó lejos del arquero para el 1-0.

El trámite de juego continuó con dominio alemán, pero con un agregado especial. Curazao sorprendió y empató a los 21′ con el gol de Livano Comenencia para ilusionarse en la cancha. Eso no pasó: lo que vino después fue una tormenta de pelotazos que inflarons las redes del combinado caribeño.

Alemania vs. Curazao. (Foto: Getty Images) / Lars Baron

Como si fueran balas pegando en el blanco, llegaron los goles de Alemania uno tras otro. Nico Schlotterbeck puso el 2-1 a los 38 y luego Kai Havertz de penal extendió la diferencia a los 45+5′. Ya eran tres y una victoria casi segura, pero cayeron más después del entretiempo.

Jamal Musiala (47′), Nathaniel Brown (68′) y Deniz Undav (78′) y otra vez Havertz (88′) firmaron el 7-1 que hizo recordar a lo que pasó hace 14 años con Brasil, en aquella semifinal que impactó tan fuerte por la envergadura del rival y la trascendencia de ese partido.

Pero esta vez, aunque con el mismo marcador, fue un rival diferente. Alemania no tuvo piedad en el campo y fue la aplanadora que su historia le exige ser: ese equipo que te supera, te pasa por encima y te golea sin piedad. Para el rival, una humillación; para los alemanes, una muestra de respeto.

Con ello, el equipo de Julian Nagelsmann obtuvo sus tres primeros puntos y se anfianza como líder del Gurpo E del Mundial 2026. ¿Es candidata a ganar la Copa del Mundo?

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