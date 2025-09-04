Primer partido y ya las alarmas disparadas: Alemania perdió 2-0 en su visita a Eslovaquia, este jueves en Bratislava, y queda ya de entrada en una posición incómoda en su búsqueda de una plaza al Mundial 2026.

Con tantos de David Hancko (minuto 42) y de David Strelec (55), los eslovacos infligieron a Alemania su primera derrota fuera de casa en una fase de clasificación al Mundial y la cuarta de toda la historia tras los reveses en casa contra Portugal en 1985 (1-0), Inglaterra en 2001 (5-1) y Macedonia del Norte en 2021 (2-1).