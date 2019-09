ALEMANIA VS. HOLANDA | PAÍSES BAJOS | ONLINE | EN VIVO | EN DIRECTO | Alemania gana, de momento, 1-0 a Holanda en el Imtech Arena por la quinta fecha del Grupo C de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. Serge Gnabry (9’) anotó a favor del cuadro teutón. El vibrante partido arrancó a las 13:45 en Perú con transmisión vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes.

Previa del Alemania vs. Holanda por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

La ‘Oranje’ de Virgil van Dijk afrontará el compromiso pensando en cobrar revancha frente a la escuadra teutona, pues en la ida perdió por 3-2 en el último minuto en Ámsterdan.

Holanda, con tres puntos en el bolsillo, sabe que el triunfo es vital, por lo que apuntará a ese resultado ante Alemania; sin embargo, sabe que la tarea no será nada fácil.

Alemania ganó 3-2 a Holanda en la segunda fecha del Grupo C de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. (AFP) Alemania ganó 3-2 a Holanda en la segunda fecha del Grupo C de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020. (AFP)

Y es que el cuadro germano no conoce, de momento, la derrota en estas Eliminatorias a la Eurocopa 2020. En cuatro partidos disputados, empató el primero y luego ganó los tres restantes, sumando un total de nueve unidades.

Por esa razón, una victoria ante Holanda le permitiría llegar a los 12 puntos, y precisamente Alemania no planea perder esa oportunidad. “Hay una gran rivalidad”, dijo en rueda de prensa el futbolista Marco Reus a propósito de este “gran partido”, un “clásico”.

“No solo nosotros, sino también los espectadores del mundo entero esperan este choque con impaciencia”, señaló el internacional con el cuadro teutón en la previa del vibrante choque por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020, según apunta la agencia AFP.



Alineaciones confirmadas del Alemania vs. Holanda

Alemania: M. Neuer, N. Sule, J. Tah, M. Ginter, L. Klostermann, J. Kimmich, T. Kroos, N. Schulz, M. Reus, S. Gnabry y T. Werner.

DT: Joachim Low.

Holanda: J. Cillessen, D. Blind, V. van Dijk, M. de Ligt, D. Dumfries, F. de Jong, G. Wijnaldum, M. de Roon, R. Babel, M. Depay y Q. A. Promes.

DT: Ronald. Koeman.



¿Dónde y cómo seguir en vivo el partido entre Alemania vs. Holanda por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020

Perú: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

España: 20:45 horas vía Movistar + y Cuatro

México: 13:45 horas (en Ciudad de México) vía Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Argentina: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Brasil: 15:45 horas (en Brasilia) vía TNT Brazil, TNT Go y Esporte Interativo Plus

Colombia: 13:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Chile: 14:45 horas (en Santiago) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Ecuador: 13:45 horas (en Quito) vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Uruguay: 15:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes

Venezuela: 14:45 horas vía DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes