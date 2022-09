Alemania vs. Hungría EN VIVO Star+: se enfrentarán este viernes 23 de septiembre desde la 1:45 p. m. (hora peruana) por la quinta fecha del Grupo 3 de la Liga A de la UEFA Nations League . El encuentro también será transmitido por ESPN y Directv GO, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto.

Las acciones se desarrollarán en el Red Bull Arena de Leipzig y el árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de impartir justicia. En este momento, los ‘Magiares’ son líderes del grupo, con siete puntos; en tanto que ‘Die Mannschaft’ está en la segunda casilla, sumando seis unidades. Italia e Inglaterra cierran la zona, con cinco y dos de puntaje, respectivamente.

¿En qué canal ver partido Alemania vs. Hungría?

Argentina: Star+, ESPN

Bolivia: Star+, ESPN

Brasil: ESPN, GUIGO, NOW NET e Claro, Star+

Chile: Star+, ESPN

Colombia: Star+, ESPN

Ecuador: Star+, ESPN

Internacional: UEFA.tv

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Star+, ESPN

Perú: Star+, ESPN

Estados Unidos: Fubo Sports Network, ViX, FOX Sports App, Foxsports.com, Fox Sports 1

Uruguay: Star+, ESPN

Venezuela: Star+, ESPN

¿A qué hora ver partido Alemania vs. Hungría?

Estados Unidos – 11.45 a. m. hora de Los Ángeles

México – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 1.45 p. m. hora de Texas

Perú – 1.45 p. m.

Ecuador – 1.45 p. m.

Colombia – 1.45 p. m.

Estados Unidos – 2.45 p. m. hora de Miami

Bolivia – 2.45 p. m.

Venezuela – 2.45 p. m.

Paraguay – 2.45 p. m.

Uruguay – 3.45 p. m.

Argentina – 3.45 p. m.

Chile – 3.45 p. m.

Brasil – 3.45 p. m.

Inglaterra - 7.45 p. m.

España – 8.45 p. m.

Italia – 8.45 p. m.

El nivel de la selección de Alemania fue en crecimiento con la llegada del entrenador Hans-Dieter Flick, quien le dio mayor agresividad ofensiva al equipo. Sin embargo, la participación en la Liga de Naciones no ha sido óptima, dado que le faltó solidez a la escuadra para concretar triunfos.

Durante sus tres primeras presentaciones, ‘Die Mannschaft’ sacó empates 1-1 y complicó sus opciones de avanzar al Final Four. No obstante, solo era cuestión de tiempo para que volvieran a brillar: aplastaron por 5-2 a Italia. Una de las principales figuras del encuentro fue Timo Werner, con un doblete.

Precisamente, el delantero se perfila como titular, a pesar de no atravesar su mejor momento goleador con RB Leipzig (lleva cinco cotejos sin marcar). De la misma forma, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Thomas Müller y Leroy Sané conforman la base de la estrategia del comando técnico.

De su lado, la selección de Hungría ha sorprendido en la UEFA Nations League y podría asegurar su permanencia en la Liga A: solo debe empatar y sacará ventaja sobre Inglaterra, el colista, por los duelos directos. A pesar de que el panorama es favorable para los ‘Magiares’, también existe la posibilidad de acabar en el último lugar.

Debido a estas circunstancias, el entrenador Marco Rossi no descuida ningún detalle y afina su plan para robar puntos en Alemania. En ese sentido, el DT tendrá una sensible baja en su plantel: Roland Sallai se lesionó jugando en Friburgo y quedó fuera de la convocatoria.

Alemania vs. Hungría: historial de partidos

Desde el 2004, los partidos Alemania vs. Hungría se dieron en cinco ocasiones, dejando un balance favorable para ‘Die Mannschaft’: ganaron dos veces y cayeron en una oportunidad. Curiosamente, los dos últimos choques culminaron con empates.

11-06-2022: Hungría 1-1 Alemania - UEFA Nations League

23-06-2021: Alemania 2-2 Hungría - Eurocopa

04-06-2016: Alemania 2-0 Hungría - Amistoso

29-05-2010: Hungría 0-3 Alemania - Amistoso

06-06-2004: Alemania 0-2 Hungría - Amistoso

Alemania vs. Hungría: posibles alineaciones

Alemania: Ter Stegen; Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum; Kimmich, Gündogan; Havertz, Müller, Sané y Werner.

Hungría: Gulácsi; Lang, Orbán, Szalai; Fiola, Nagy, Styles, Kerkes; Szoboszlai, Gazdag y Szalai.