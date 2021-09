Alemania vs. Islandia EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 6 del Grupo J de las Eliminatorias de UEFA rumbo a Qatar 2022, este miércoles 8 de septiembre desde la 1:45 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Motivada por su goleada reciente, la selección de Alemania visitará a Islandia, que intentará hacer respetar su localía para no quedar relegado. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Laugardalsvollur.

Alemania vs. Islandia: horarios del partido y canales

México - 1:45 p.m. - Blue To Go Video Everywhere y Sky HD

Perú - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Ecuador - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Colombia - 1:45 p.m. - DirecTV Sports

Bolivia - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Venezuela - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Paraguay - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Chile - 2:45 p.m. - DirecTV Sports

Argentina - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Uruguay - 3:45 p.m. - DirecTV Sports

Brasil - 3:45 p.m. - GUIGO y Estadio TNT Sports

España - 8:45 p.m.

Alemania, que se hizo con el primer puesto del grupo aplastando por 6-0 a una sorprendente Armenia, acudirá a Islandia para consolidar su primera plaza.

Un doblete de Serge Gnabry (minutos 6 y 15) dejó el partido muy cómodo para la ‘Mannschaft’, antes de que Marco Reus (35′), Timo Werner (45′), Jonas Hofmann (52′) y Karim Adeyemi (90′+1) sellaran el ‘set en blanco’ de su equipo.

Leon Goretzka destacó también pese a no marcar, al firmar dos asistencias, para el primer y el cuarto tanto.

“Este partido me ha gustado, pero el miércoles tenemos otro ante Islandia, por lo que el equipo puede estar contento con su actuación, pero tenemos que seguir concentrados. Hemos visto mucha calidad, pero hay que estar presentes cuando el desafío lo solicite”, señaló el técnico germano Hansi Flick.

Con 12 puntos, Alemania toma los mandos del grupo, donde únicamente el primero consigue el billete directo al Mundial, ya que el segundo debe pasar por un repechaje.

Para Alemania, esta victoria tiene un valor anímico muy importante.

En la ventana de partidos de marzo, en la que arrancaron las eliminatorias mundialistas europeas, Alemania había sufrido una derrota por sorpresa en casa ante Macedonia del Norte, que le complicó la misión.

Islandia (5° con apenas cuatro puntos), por su parte, viene de a empatar a dos con Macedonia del Norte, e intentará reencontrarse con el triunfo luego de dos jornadas.

Alemania vs. Islandia: probables alineaciones

Islandia: Runarsson, Sävarsson, Hermannsson, Br. Bjarnason, Skulason, Palsson, Thorsteinsson, Baldursson, Johannesson, Bi. Bjarnason y Gudjohnsen.

Alemania: Neuer, Hofmann, Süle, Rüdiger, Raum, Kimmich, Goretzka. Sané, Musiala, Gnabry y Werner.

Con información de AFP.

