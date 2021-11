Un duelo que no suma mucho para los alemanes. Alemania chocará ante Liechtenstein EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por la novena jornada del Grupo J por las Eliminatorias UEFA rumbo al Mundial de Qatar 2022 este jueves 11 de noviembre desde las 2:45 p.m. (hora peruana). Podrás enterarte los horarios en el mundo y los canales de TV para verlo aquí.

La Selección de Alemania , campeona del mundo en 2014, puede abordar la recepción a la modesta Liechtenstein el jueves con la serenidad que le da su pase al Mundial. La segunda plaza se la juegan Rumanía, Islandia, Armenia y Macedonia.

VIDEO RECOMENDADO

Havertz anotó el 1-0 de Alemania vs. Macedonia del Norte por las Eliminatorias Qatar 2022 | Video: ESPN.

Alemania vs. Liechtenstein: horarios del mundo

Perú - 2:45 p.m.

Ecuador - 2:45 p.m.

Colombia -2:45 p.m.

México - 2:45 p.m.

Bolivia - 3:45 p.m.

Venezuela - 3:45 p.m.

Paraguay - 3:45 p.m.

Chile - 4:45 p.m.

Argentina - 4:45 p.m.

Uruguay - 4:45 p.m.

Brasil - 4:45 p.m.

España - 9:45 p.m.

El conjunto alemán recibirá a su contrincante en el Volkswagen Arena por la novena jornada del Grupo J luego de derrotar con goleada a Macedonia - un total de 4 a 0 - fuera de casa. Con ese resultado, Alemania consiguió su quinta victoria consecutiva.

Los dirigidos por Hansi Flick están en primera posición con un total de 21 puntos de 24 posibles. Siete partidos perfectos, pero uno perdido en la jornada tres ante Macedonia por 2-1. El segundo puesto lo tiene Rumania que se encuentra alejado por 8 puntos.

Además, el seleccionador alemán convocó este martes al centrocampista Maximilian Arnold, al extremo Ridle Baku y al delantero Kevin Volland para el partido contra Liechtenstein, como reacción a las bajas que se produjeron tras el positivo de coronavirus del defensa Niklas Süle.

Süle tuvo que abandonar la convocatoria lo mismo Serge Gnabry, Joshua Kimmich, Jamal Musiala y Karim Adeyemi que, pese a haber dado negativo en los test, tienen que entrar en cuarentena por ser considerados contactos cercanos.

Alemania vs. Liechtenstein: dónde verlo por TV online

Perú - ESPN 3, Star+

Ecuador - ESPN 3, Star+

Colombia -ESPN 3, Star+

México - Blue to Go Video Everywhere

Bolivia - ESPN 3, Star+

Venezuela - ESPN 3, Star+

Paraguay - ESPN 3, Star+

Chile - ESPN 3, Star+

Argentina - ESPN 3, Star+

Uruguay - ESPN 3, Star+

Brasil - Estadio TNT Sports

España - Movistar+

Otro grupo de cuatro jugadores, que no han sido identificados por la Federación Alemana de Fútbol, ha permanecido en la convocatoria pero sometidos a medidas especiales de seguridad biológica. Ya antes había sido convocado el central Jonhatan Tah como respuesta a los problemas musculares de Niko Schlotterbeck.

Por otro lado, Liechtenstein viene de perder frente a Islandia y suma su segunda derrota consecutiva. El modesto conjunto se encuentra en la última posición con solo un punto de ocho encuentros.