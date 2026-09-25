Manchester City enfrenta un complejo escenario tras ser declarado responsable de 114 acusaciones financieras. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
Manchester City enfrenta un complejo escenario tras ser declarado responsable de 114 acusaciones financieras. (Photo by Mike Morese/MI News/NurPhoto) (Photo by MI News / NurPhoto via AFP)
/ MI NEWS
Por Redacción EC

El Manchester City ha sido declarado responsable de 114 de las 115 acusaciones relacionadas con presuntas infracciones financieras de la Premier League, según informó The Athletic.

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