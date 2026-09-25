El Manchester City ha sido declarado responsable de 114 de las 115 acusaciones relacionadas con presuntas infracciones financieras de la Premier League, según informó The Athletic.

La investigación comenzó oficialmente en febrero de 2023, tras cuatro años de pesquisas, y contempló 80 cargos por irregularidades financieras cometidas entre 2009 y 2018.

Entre las acusaciones figuran supuestos contratos de patrocinio inflados y pagos salariales que no habrían sido declarados correctamente. Además, existen 35 cargos vinculados con falta de cooperación.

El caso fue analizado entre septiembre y diciembre de 2024 por una comisión independiente integrada por tres miembros. Los abogados de ambas partes presentaron sus argumentos.

El City ya enfrentó un antecedente similar en 2020, cuando la UEFA le impuso dos años de exclusión continental. Sin embargo, el TAS posteriormente anuló aquella sanción.

Desde 2008, tras la adquisición por Abu Dhabi United Group, el club experimentó un crecimiento deportivo notable, conquistando siete Premier League entre 2018 y 2024.

Si el club es formalmente sentenciado como culpable, la sanción podría incluir una retirada de puntos o incluso una exclusión de la Premier League.