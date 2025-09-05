En medio de los festejos por su doblete en la goleada 3-0 ante Venezuela en lo que será su último partido con la camiseta albiceleste por Eliminatorias, Lionel Messi dejó una frase que preocupa en Argentina. Y es que, el astro argentino se refirió a su participación en el Mundial del próximo año que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, y en el que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título.

La ‘Pulga’ puso en duda su presencia en lo que sería su sexta cita mundialista desde su debut en Alemania 2006. El ’10′ se refirió en todo momento al tema de la edad -hoy tiene 38 años- y que todo dependerá de cómo se sienta.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (...) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, manifestó.

Messi, quien no pudo aguantar las lágrimas en la previa del choque ante Venezuela porque jugó su último partido por Eliminatorias en su país, afirmó que su prioridad es sentirse bien físicamente.

“Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, agregó. “Ir partido tras partido. A esta altura nueve meses pasan muy rápido y al mismo tiempo es un montón. Veré cómo me iré sintiendo”.

Como se sabe, Leo no viajará con la selección argentina a Guayaquil para enfrentar a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias, ya que decidió darle descanso a su cuerpo.

