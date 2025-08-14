El mediocampista peruano debutó en este torneo en el triunfo blanquiazul sobre la Universidad Católica de Quito.
Redacción EC
Redacción EC

fue titular en , en su estreno con camiseta blanquiazul en la , con victoria de 2-0 sobre la Universidad Católica de Quito, por la ida de los octavos de final.

LEE TAMBIÉN: Néstor Gorosito: “Ganamos un tiempo, falta todavía el segundo y es en altura, en su cancha”

El mediocampista peruano tuvo un buen rendimiento en el partido disputado el último miércoles en el estadio Alejandro Villanueva, y así lo reconoció.

Fernanda Huapaya

“Era hora de demostrar y siento que así lo hice. Me sentí bien, con mucha confianza”, dijo a la prensa.

MIRA: Así reaccionó la prensa internacional a la victoria de Alianza Lima sobre la Universidad Católica de Quito por Copa Sudamericana

“Se notó que todos estuvieron con ganas y se pudo hacer un gran partido”, añadió Burlamaqui sobre el encuentro.

El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).

