Alessandro Burlamaqui fue titular en Alianza Lima, en su estreno con camiseta blanquiazul en la Copa Sudamericana, con victoria de 2-0 sobre la Universidad Católica de Quito, por la ida de los octavos de final.
El mediocampista peruano tuvo un buen rendimiento en el partido disputado el último miércoles en el estadio Alejandro Villanueva, y así lo reconoció.
“Era hora de demostrar y siento que así lo hice. Me sentí bien, con mucha confianza”, dijo a la prensa.
“Se notó que todos estuvieron con ganas y se pudo hacer un gran partido”, añadió Burlamaqui sobre el encuentro.
El duelo de vuelta se jugará en Quito el próximo miércoles 20 de agosto desde las 7:30 p.m. (hora peruana).
