Marcelo Gallardo se ha ganado el respeto de muchos en el mundo del fútbol por sus grandes logros como entrenador del River Plate. Sus 11 títulos con el ‘Millonario’ han permitido que el ‘Muñeco’ sea muy querido y valorado en Argentina. Para conocer más de su personalidad, el ex River y actual defensor de Independiente, Alexander Barboza, se animó a hablar sobre el temperamento del estratega.

Barboza inició su aventura futbolística en las inferiores del River Plate, pero no pudo debutar con ellos. Luego de un breve paso por el Atlético de Rafaela y alcanzar su mejor versión en Defensa y Justicia, volvió al ‘Millonario’ que seguía bajo la dirección de Gallardo. El joven defensa no pudo consolidarse en el primer equipo y apenas tuvo oportunidades con el ‘Muñeco’ al frente.

Pese a ello, el defensa de Independiente no guarda rencor. Todo lo contrario. Admira la labor del ‘Muñeco’ en el ‘Millonario’. “Tiene una personalidad que permite igualarte con todos. Los más experimentados y más pibes, para él todos los jugadores son iguales. No importa qué ganaron o cuánto ganaron”, señaló en una entrevista con TyC Sports.

Y para explicar más detalladamente el carácter de Gallardo como entrenador, Barboza hizo un especial ejemplo con Lionel Messi, el astro del Barcelona. “Si viene Messi y se equivoca, lo va a matar a gritos", reflexiona.

Por último, Barboza se refirió a su lucha por ser titular en el esquema de Gallardo y a su presente en Independiente. “Todo proceso nuevo lleva una adaptación. Los que están cerca de mí saben que me desvivo por ser titular, mostrar lo que valgo y que el club a futuro pueda recuperar el dinero que invirtió, pero muchas veces simplemente no se da. Siento que acá me va a ir bien. No sé si será en dos meses, seis o el año próximo pero voy a remontar”, sentencia.

