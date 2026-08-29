icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Isak, delantero de Liverpool, regaló su camiseta a un niño, pero un adulto se la quitó en la tribuna.
Isak, delantero de Liverpool, regaló su camiseta a un niño, pero un adulto se la quitó en la tribuna.
Por Marco Quilca León

Alexander Isak protagonizó un gesto que parecía destinado a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la jornada en Anfield, pero terminó teniendo un desenlace inesperado. Después del 2-2 entre Liverpool y Nottingham Forest, el delantero sueco se acercó a una de las tribunas y decidió regalarle su camiseta a un pequeño hincha.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.