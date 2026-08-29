Alexander Isak protagonizó un gesto que parecía destinado a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la jornada en Anfield, pero terminó teniendo un desenlace inesperado. Después del 2-2 entre Liverpool y Nottingham Forest, el delantero sueco se acercó a una de las tribunas y decidió regalarle su camiseta a un pequeño hincha.

El niño esperaba ilusionado recibir la camiseta del atacante, quien se la entregó desde el terreno de juego. Sin embargo, cuando la prenda llegó a la tribuna, un adulto se interpuso y terminó quitándosela al menor, provocando una escena que rápidamente llamó la atención de los aficionados presentes y de quienes observaron las imágenes posteriormente.

La situación generó indignación entre los seguidores del Liverpool, que consideraron especialmente desafortunado que un adulto arrebatara a un niño un recuerdo que había sido entregado directamente por su ídolo. El gesto de Isak, pensado como un detalle para el pequeño, terminó convirtiéndose en una situación incómoda frente a los demás aficionados.

Un señor le sacó la camiseta de Isak a un niño hincha del Liverpool. La cara de tristeza es desoladora. pic.twitter.com/80iN13fKWT — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 29, 2026

La escena ocurrió después de un partido intenso en el que Liverpool no pudo quedarse con los tres puntos. El conjunto de Anfield empató 2-2 ante Nottingham Forest, y fue precisamente después del encuentro cuando Isak se acercó a los hinchas para agradecer el apoyo y tuvo el detalle con el joven aficionado.

Así, lo que debía ser un recuerdo inolvidable para un niño terminó con una imagen que generó críticas en redes sociales. Isak hizo su parte: eligió a un pequeño hincha y quiso regalarle su camiseta. La polémica apareció después, cuando un adulto decidió quitársela.

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