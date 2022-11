A mediados de julio del 2022, se conoció que Alexander Robertson , quien nació en Escocia, pero también tiene nacionalidad inglesa, australiana y peruana, era una posibilidad para ser convocado a la selección peruana Sub 20 .

El mediocampista de 19 años milita en el Manchester City y en una reciente entrevista descartó jugar por la selección peruana. La postura del futbolista fue clara, pese a que con anterioridad estuvo en una selección juvenil de Inglaterra.

“Australia es mi hogar. No clasificaría ningún otro lugar como mi hogar, aparte de Australia. Crecí allí desde que era niño, sé todo sobre mi origen y, obviamente, mi abuelo y mi papá jugaron para Australia, así que para mí, si tuviera que hacer eso, sería un momento de mucho orgullo. para mi familia y para mí”, dijo el futbolista en entrevista a The Sydney Morning.

También habló sobre el partido de repechaje entre Australia y la selección peruana: “Lo estaba viendo en la tele. Fue un poco extraño, ver a dos países en los que puedo jugar jugar uno contra el otro, pero Australia aseguró la victoria, lo cual es realmente bueno”.

Gustavo Roverano, quien hasta hace pocas semanas fue técnico de la selección peruana Sub 20, había indicado que hubo contacto con Alexander, pero luego la comunicación se perdió: “No sabemos qué pasó realmente. Es un jugador que a mí si me interesaba por los videos que vi, por el nivel donde está jugando”.

