Alexander Sorloth y Lena Selnes posan abrazados durante la Copa Mundial FIFA 2026. Foto: Instagram
Alexander Sorloth y Lena Selnes posan abrazados durante la Copa Mundial FIFA 2026. Foto: Instagram
Por Redacción EC

La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra tuvo consecuencias que trascendieron el terreno de juego. El delantero Alexander Sørloth, futbolista del Atlético de Madrid, y su familia fueron víctimas de una ola de amenazas y mensajes de odio en redes sociales después del encuentro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.