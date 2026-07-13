La eliminación de Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra tuvo consecuencias que trascendieron el terreno de juego. El delantero Alexander Sørloth, futbolista del Atlético de Madrid, y su familia fueron víctimas de una ola de amenazas y mensajes de odio en redes sociales después del encuentro.

El episodio comenzó tras una jugada decisiva en la que el atacante decidió finalizar un contraataque en lugar de asistir a Erling Haaland, una acción que pudo ampliar la ventaja noruega antes de que Inglaterra lograra igualar el marcador y terminara imponiéndose por 2-1 en el tiempo suplementario.

El delantero noruego Alexander Sørloth en una escena de la serie documental deportiva "Noruega vuelve al ruedo" (Foto: Novemberfilm / Netflix)

Tras el partido, el delantero reconoció la frustración por el resultado y admitió que la jugada seguirá presente en su memoria: “Es duro. Hay cosas como esta que desearías haber hecho mejor. Sé que surgirán nuevas oportunidades, pero claro, es duro cuando se trata del escenario más importante y estamos luchando por llegar a las semifinales del Mundial”.

La esposa del delantero denunció amenazas de muerte

La situación escaló cuando Lena Selnes, pareja de Sørloth, publicó en su cuenta de Instagram capturas de pantalla con los mensajes ofensivos que recibió la familia. Entre ellos figuraban frases como: “Sé amable y suicídate, idiota”, “Voy a matarlo”. Además, algunos mensajes incluían amenazas dirigidas contra sus hijos.

Su pareja compartió las múltiples amenazas que recibieron en Instagram. Foto: Instagram

Ante esta situación, Selnes hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto del odio en redes sociales. “El Mundial y el fútbol dan mucha alegría, pero también generan mucho odio. Espero que todos se lo piensen dos veces antes de hacer comentarios así, sea cual sea la situación”, dijo la mujer.

La pareja del futbolista confirmó que iniciará acciones legales contra los responsables de los mensajes más graves, luego de evaluar la magnitud y persistencia del acoso.

Según informó, las publicaciones de Sørloth acumularon más de 100.000 comentarios, gran parte de ellos con contenido ofensivo en inglés y otros idiomas.

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