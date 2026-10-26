Alexia Putellas volvió a conquistar el fútbol femenino. La mediocampista española ganó el Balón de Oro 2026 y sumó el tercer galardón de su carrera, después de los obtenidos en 2021 y 2022. La futbolista, actualmente en el London City Lionesses de Inglaterra, fue reconocida en la gala celebrada este lunes en Londres y recuperó el premio que había quedado en manos de su compatriota Aitana Bonmatí durante las tres últimas ediciones.

La española fue una de las grandes figuras del Barcelona Femenino durante la temporada 2025-2026. Su aporte resultó fundamental para que el equipo azulgrana conquistara un póker de títulos, entre ellos la Liga de Campeones, competición en la que también fue elegida la mejor jugadora. Su rendimiento le permitió imponerse en la votación y volver a ocupar el lugar más alto del fútbol femenino mundial.

Con esta conquista, Putellas se convierte en la segunda futbolista en ganar tres veces el Balón de Oro femenino, después de Aitana Bonmatí, quien se había llevado el premio en 2023, 2024 y 2025. La catalana había marcado una época con sus triunfos consecutivos y ahora le entrega el testigo a una compañera de selección que ya había dominado el premio en 2021 y 2022.

ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner! #ballondor https://t.co/hctM4DvwuB — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Durante su discurso de agradecimiento, la mediocampista recordó a sus compañeras del Barcelona, al cuerpo técnico y a su familia. También hizo referencia al difícil proceso que atravesó durante su recuperación física: agradeció a quienes la acompañaron cuando tuvo que aprender nuevamente a caminar y chutar, y destacó que su entorno también la ayudó a recuperarse mentalmente.

Putellas cerró su intervención con un mensaje que reflejó el vínculo que mantiene con el club azulgrana, pese a que ahora juega en Inglaterra. “Espero poder llevar este Balón de Oro donde tiene que estar, que es en Barcelona”, expresó. Con este tercer reconocimiento, la española reafirma su legado y vuelve a situarse entre las grandes referentes de la historia del fútbol femenino.