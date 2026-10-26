La española ganó su tercer Balón de Oro tras brillar con el Barcelona Femenino. (Foto: Agencias)
La española ganó su tercer Balón de Oro tras brillar con el Barcelona Femenino. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Alexia Putellas volvió a conquistar el fútbol femenino. La mediocampista española ganó el Balón de Oro 2026 y sumó el tercer galardón de su carrera, después de los obtenidos en 2021 y 2022. La futbolista, actualmente en el London City Lionesses de Inglaterra, fue reconocida en la gala celebrada este lunes en Londres y recuperó el premio que había quedado en manos de su compatriota Aitana Bonmatí durante las tres últimas ediciones.

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