Alexis Rolín acusó a un árbitro de racismo en la liga chilena: "Me dijo 'negro feo' a la cara" El jugador uruguayo realizó la denuncia tras el partido entre Curicó Unido y la UC de Concepción. "Lo quedé mirando al árbitro a la cara en un tiro de esquina, me miró y me dijo negro feo", denunció



