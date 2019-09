Fútbol mundial







Alexis en su día más anómalo: debut, gol y expulsión | VIDEO Alexis Sánchez no pudo terminar una jornada que parecía ser buena. El chileno se fue expulsado en el duelo entre Inter vs. Sampdoria. El ‘Niño Maravilla’ recibió las dos amarillas en tres minutos, no sin antes anotar un gol