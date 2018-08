Alexis Sánchez, el mejor fichaje del Manchester United de Mourinho

Manchester United deberá afrontar esta temporada casi con el mismo plantel de la campaña anterior. José Mourinho se cansó de pedir en más de una ocasión fichajes, sin embargo los directivos no complacieron al portugués. Así, el técnico luso deberá apelar a Alexis Sánchez e ilusionarse con él.

En los últimos días, Mourinho habló en más de una oportunidad sobre el plantel del Manchester United y la necesidad de reforzarse, sobre todo mirando en la vereda del City de Guardiola y Liverpool de Kloop, animadores de este último mercado.

A pesar del pedido público de 'Mou', los directivos solo pudieron complacerlo con el volante brasileño Fred, el lateral portugués Diogo Dalot y el arquero Lee Grant, tres fichajes que valieron un desembolso de 82,7 millones de euros.

El cierre del mercado en Inglaterra llegó este jueves y no hubo novedad en Manchester United, a pesar de la advertencia del portugués, quien aseguró que su equipo tendría complicaciones de no fichar. De esta manera, a Mourinho no le quedará más remedio que mirar en casa, posando sus ojos en Alexis Sánchez.

Real Madrid vs. Manchester United: Alexis Sánchez marcó el 1-0 por la Internacional Champions Cup. (Video: YouTube/Foto: Captura de pantalla)

El atacante chileno llegó la temporada pasada al United procedente del Arsenal. El rendimiento de Alexis no fue el esperado, argumentando que arribó al club con la campaña ya iniciada.

“Cuando uno tiene un nuevo club a mitad de temporada siempre es difícil. En los cinco o seis meses que he estado aquí, ha sido sobre todo aprendizaje, nuevos métodos de entrenamiento, trabajar con un nuevo entrenador y conocer a mis compañeros”, dijo Sánchez a "Sky Sports".

Ahora posiblemente sea diferente. Sin Mundial de por medio, el chileno tuvo tiempo para prepararse de la mejor manera, dando grandes indicios en la International Champions Cup de Estados Unidos, en donde fue el mejor del Manchester United.

Con un plantel al que no se le sumó ningún nombre rutilante, Alexis Sánchez aparecer como la mayor esperanza de los 'Red devils'. Mourinho confía en él y lo defiende: “¿Cómo quieres que esté feliz con los jugadores que tiene alrededor de él? Hace lo que puede, el pobre”. Ahora todo depende del hombre de Tocopilla, quien soma como uno de los protagonistas en esta Premier que se aproxima.