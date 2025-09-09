Uno de los golpes de escena del verano en el mercado europeo fue, sin duda, la llegada de Alexis Sánchez al Sevilla. A sus 36 años y con una mochila cargada de experiencia, el chileno firmó su regreso a La Liga en una contratación que pocos vieron venir. En plena presentación, el chileno le respondió a Lamine Yamal, figura del Barcelona.

El ‘Niño Maravilla’ no esquivó la pregunta y, fiel a su estilo, respondió con una sonrisa y un toque de ironía. “¿Sabe que soy bueno para el fútbol, no?”, lanzó entre risas, desatando la complicidad del auditorio.

Luego, bajó el tono y dijo lo siguiente: “Creo que lo dijo porque jugué en el Barcelona, pero me pone contento lo que dijo. Me encanta enfrentar a equipos grandes y a jugadores fuertes”.

Luego, el exArsenal agregó: “Este Alexis es más maduro y entiende mejor el fútbol, decide los tiempos. Cuando estaba en el Barcelona corría de aquí para allá, no entendía tanto el fútbol, pero tenía otros jugadores, otro ambiente. Ahora estoy más maduro y esa madurez quiero que se refleje en los más jóvenes del plantel”.

“Me estoy preparando bastante bien para estar como un chaval de 20 años físicamente, esa es mi mentalidad. La edad es un número y tengo que demostrarlo”, volvió a resaltar Sánchez.

Recordemos que Yamal había calificado como “movimientos raros, como el de Alexis al Sevilla”. Esto había generado polémica, por lo que la prensa no dudó en preguntarle al chileno sobre el tema.