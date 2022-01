Un día antes del encuentro entre Chile y Argentina por las Eliminatorias a Qatar 2022, el delantero del Inter de Milán, Alexis Sánchez criticó la formación que reciben los futbolistas en los clubes chilenos y el peligro que eso puede llevar para armar selecciones más competitivas.

“Llevo 14 años en la selección y veo muchos chicos que llegan y son profesionales, sacan lo mejor de uno, de quienes llevamos más tiempo. No soy mucho de hablar tampoco con ellos, siempre soy de observar. En Chile, el proceso de los jóvenes no ha estado muy desarrollado a nivel europeo, se pierden. Muchas veces en sus clubes no los cuidan, la alimentación, las horas de sueño”.

“Me gustaría tener más tiempo y enseñarles mi experiencia, pero en los equipos está poco desarrollado para cuidar al jugador y exploten. Algunos se van a México o Brasil, tenemos pocos jugadores en el Europa y eso hay que potenciarlo más”, añadió el dos veces campeón de la Copa América.

Con respecto al encuentro con Argentina y Bolivia, decisivos para las aspiraciones chilenas de lograr un cupo al Mundial Qatar 2022, indicó: “Son dos partidos difíciles. Jugar en La Paz y con Argentina acá siempre ha sido complicado”.

Alexis Sánchez es de Antofagasta, ciudad donde jugarán ante Argentina, algo que resulta muy especial para él: “Aquí empezó mi carrera. Le tengo cariño a esta ciudad, con mucha gente que me ayudó y le agradezco día a día. Se siente el cariño de la gente”.

