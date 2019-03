Alianza - Inter EN VIVO: Link de Facebook GRATIS para ver el partido por la Copa Libertadores 2019

Ver Alianza - Inter EN VIVO | Ahora se juega uno de los partidos más intensos de la Copa Libertadores 2019 entre Alianza Lima visitando a su similar del Inter de Porto Alegre en un encuentro que será transmitido a partir de las 19:30 horas (de Perú) a través de la señal de Facebook Live y de Fox Sports.

Si quieres ver el partido vía FACEBOOK LIVE, te dejamos el LINK oficial de la Copa Libertadores. Solo tienes que hacer CLICK AQUÍ.

Tras recibir el miércoles a Alianza Lima en el estadio Beira-Río de la ciudad brasileña de Porto Alegre, el Inter tendrá otros dos partidos seguidos en casa por el Grupo A: frente al River Plate argentino el 3 de abril y con el Palestino chileno seis días después.

Los grandes ausentes en el conjunto brasileño serán el peruano Paolo Guerrero, un seguidor del Alianza Lima y al que le quedan pocos días de suspensión por dopaje, y el centrocampista argentino Andrés d'Alessandro, que viene comenzando en el banquillo para ser aprovechado como la gran sorpresa en los 45 minutos finales.

Por otra parte, Alianza Lima desembarcó en Brasil sin el delantero uruguayo Mauricio Affonso, baja de última hora debido a que no se recuperó por completo de una lesión por la que ya se había perdido un partido por la liga peruana. Su más probable sustituto es Adrián Ugarriza.

Canales para ver el Alianza - Inter

TODO LATINOAMÉRICA: FACEBOOK LIVE

Argentina: FOX Sports 3

Bolivia: FOX Sports 3

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Globo

Canadá: FOX Play Sur, FOX Sports 3

Colombia: FOX Sports 3

Ecuador: FOX Sports 3

Paraguay: FOX Sports 3

Perú: FOX Sports 3

Estados Unidos: beIN Sports Connect

Uruguay: FOX Sports 3

Hora del partido entre Alianza - Inter

México: 6:30 pm.

Perú: 7:30 pm.

Ecuador: 7:30 pm.

Colombia: 7:30 pm.

Venezuela: 8:30 pm.

Bolivia: 8:30 pm.

Argentina: 9:30 pm.

Chile: 9:30 pm.

Paraguay: 9:30 pm.

Uruguay: 9:30 pm.

Brasil: 10:30 pm.

Reino Unido: 00:30 am.

España: 01:30 am.

Japón: 10:30 am. (14 de marzo)

Últimos partidos de Alianza Lima

15/02/19 | Alianza Lima 3-0 Sport Boys | Liga 1

24/02/19 | Sporting Cristal 1-0 Alianza Lima | Liga 1

03/03/19 | Alianza Lima 3-1 César Vallejo | Liga 1

06/03/19 | Alianza Lima 1-1 River Plate | Copa Libertadores

09/03/19 | Cantolao 1-2 Alianza Lima | Liga 1

Últimos partidos de Inter

10/02/19 | Juventude 1-2 Internacional | Serie A

17/02/18 | Internacional 2-1 Caxias | Serie A

242/02/19 | Avenida 0-1 Internacional | Serie A

06/03/19 | Palestino 0-1 Internacional | Copa Libertadores

10/03/19 | Internacional 2-0 Aimoré | Serie A