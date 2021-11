Conforme a los criterios de Saber más

La Victoria celebra. Alianza Lima, que vivió un 2020 para el olvido, se coronó campeón de la Liga 1 tras derrotar a Sporting Cristal en los Play Off. Con un gol de Hernán Barcos en el encuentro de ida, y el 0-0 de hoy, el cuadro íntimo que dirige Carlos Bustos demostró que fue el mejor club de toda la temporada.

Es cierto que Sporting Cristal dominó los dos partidos desde la posesión, propuso más del medio hacia adelante y metió a los 11 jugadores de Alianza en su arco los minutos finales, pero no le bastó para quedarse con el bicampeonato. Aquí, las razones que le permitieron al equipo blanquiazul alzar su título número 24 en la historia.

Campos y la defensa

En cada uno de los dos encuentros de la final, Angelo sacó 10 de nota. El portero de Alianza Lima, que se ganó la titularidad en las primeras fechas del campeonato, mostró una seguridad increíble ante un equipo que nunca dejó de atacar. Es más, en las opciones más claras del cuadro rimense, la frialdad de Campos para atajar pelotas difíciles fue más sorprendente aun. Sereno, sin titubear y con la confianza que solo tienen algunos elegidos, Angelo Campos Turriate fue clave en ambas finales. Pero no solo eso, su temporada también ha sido notable. Fue el arquero que dejó su arco en cero más veces (15) y solo recibió 10 tantos en 22 encuentros.

A él lo acompañó una defensa férrea, muy bien adaptada al esquema de Bustos y con un líder importantísimo como Pablo Míguez. El uruguayo de 34 años jugó las finales como si fueran los últimos encuentros de su carrera, con una actitud que contagia y un timing perfecto para despejar todo lo que pasaba por su camino. Con Portales y Vílchez a los costados, dos jugadores con capacidad para perseguir defensas rápidos y también ganar los centros que llegaban desde las bandas, Alianza aguantó todo el poderío rimense en ataque. Hay que mencionar a Mora y Benítez/Lagos, que como carrileros tenían la función de tapar a los laterales rivales en todo momento.

Angelo Campos demostró tiene nivel para jugar en la selección peruana. (Foto USI)

Barcos, el hombre clave

Anotó el gol de la primera final y terminó el partido de vuelta despejando balones como si fuera defensa. Barcos aportó de todo a este Alianza Lima en las dos finales: garra, gol y jerarquía. En el primer partido, dejó ver toda su categoría en el gol decisivo. Condujo con derecha, la pisó, amagó y definió con pie izquierdo al palo más lejano de Duarte. A sus 37 años, el argentino ha dejado en claro que sigue siendo un futbolista con categoría para lograr grandes cosas. Llevó la ‘9′ en la espalda, pero fue mucho más que eso en toda la temporada.

No solo fue el más goleador de Alianza, sino también el jugador con más asistencias. Inteligente para aguantar a los defensas, poner la pausa en los momentos necesarios, mover los hilos del ataque, unir a los futbolistas desde lo emocional y romper las redes en los partidos más importantes. Lo último que hizo en este 2021 con Alianza fue lo más importante: levantar a Farfán en sus hombros y llevarlo a la tribuna. Así de fundamental ha sido Hernán Barcos para el equipo íntimo.

Hernán Barcos fue el mejor jugador de los dos partidos ante Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

La dirección de Bustos

Cómo no darle mérito al técnico argentino Carlos Bustos por lo que hizo Alianza Lima en esta final y todo el año, en realidad. Encontró el once perfecto, armó un sistema defensivo que no es muy común en el Perú, convenció a los jugadores de lo que Alianza debía y podía proponer, sacó el máximo rendimiento de todos y supo hacer convivir a veteranos y jóvenes en un equipo que venía de un 2020 para el olvido.

Bustos casi siempre acertó en los cambios. Hoy, con el ingreso de Lagos en el segundo tiempo, Alianza se paró mejor en el campo y pudo tener más la pelota que en los primeros 45 minutos. Lacerda, que entró por Valenzuela, fue clave para cubrir un remate de Percy Liza dentro del área que pudo haber terminado en gol. Mientras que Arley Rodríguez y Jefferson Farfán, reemplazantes de Aguirre y Concha, estuvieron a punto de liquidar el partido. De no ser por Jesús Castillo de Cristal, la final hubiera terminado con un gol de Farfán. No se dio ese final perfecto, pero La Victoria celebra igual.

Las decisiones de Carlos Bustos llevaron a Alianza al éxito en los Play Off. (Foto: GEC)

