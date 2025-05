El sabor amargo de la eliminación de la Copa Libertadores pasó en La Victoria, pues Alianza Lima se repuso en la fecha final del Grupo D y alcanzó un cupo en el repechaje de la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Néstor Gorosito trabajaron muy bien su partido en Paraguay ante Libertad, y tienen la gran chance de seguir en una competencia internacional.

Según los criterios de Conmebol para esta instancia, los clubes que culminaron terceros en la fase de grupos de la Copa Libertadores será agrupados del puesto 17 al 24.

En tanto, los segundos de fase de grupos de Copa Sudamericana lo harán del 9 al 16.

De esta manera, los enfrentamientos se realizarán entre el 9° vs. 24°; 10° vs. 23°; 11° vs. 22°; 12° vs. 21°; 13° vs. 20°; 14° vs. 19°; 15° vs. 18; y 16° vs. 17°.

Alianza Lima, ubicado en la casilla 24 de los segundos de Libertadores, se podría enfrentar a los siguientes equipos: Fluminense, Once Caldas, Godoy Cruz o Gremio. Los partidos se disputarán del 17 al 24 de julio y los blanquiazules cerrarán su llave en condición de local.

Cabe mencionar que, para la conformación de estas llaves, aún se debe esperar a los encuentros de este jueves 29 de mayo.

