Alianza Lima recibirá este jueves 18 de septiembre a la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero el partido ya empezó a jugarse fuera de la cancha. Nicolás Guerra, delantero del cuadro azul, le dejó un picante mensaje al cuadro blanquiazul.

“Vamos a tomarlo con mesura, ir partido a partido, si bien hemos dado pasos muy grandes, tenemos que ratificarlo porque no sirve de nada si no ganamos. Iremos a Perú a ganar y cerrar la llave de manera positiva”, expresó en declaraciones a la prensa local.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Alianza Lima se metió entre los 8 mejores de la Copa Sudamericana. (Foto: Club Alianza Lima)

Guerra confía en sumar en Matute, pero también reconoció que será un partido difícil. “Alianza tiene mérito, es un gran equipo, va a ser difícil, estará peleado, pero nosotros planificamos el partido para ganar, esa es nuestra idea. En estas instancias ya no hay partidos fáciles”, comentó.

El atacante chileno, autor de uno de los goles en el 3-0 sobre Colo-Colo por la Supercopa de Chile, ponderó el juego de su equipo. “Lo que nos caracteriza es jugar bien y de manera compacta, tanto con balón como sin él. Tenemos que fortalecer eso”, apuntó.

La U. de Chile llegó a cuartos de final tras dejar en el camino a Independiente de Avellaneda por decisión de la Conmebol. Los ‘Azules’ jugarán sin el apoyo de sus hinchas en los duelos de ida y vuelta contra Alianza Lima.

"VA A ESTAR PELEADO... EN ESTA INSTANCIA YA NO HAY PARTIDOS FÁCILES"



Nicolás Guerra, ariete de Universidad de Chile, palpitó el duelo con Alianza en Lima, por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.



▶️ Mira #SportsCenter en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/9oWdJHA08H — ESPN Chile (@ESPNChile) September 15, 2025

*****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.