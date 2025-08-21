Alianza Lima venció el último miércoles en condición de visita a la Universidad Católica de Quito por 2-1 y cerró la llave de octavos de final de la Copa Sudamericana con un marcador global a favor de 4-1, asegurando así su pase a la siguiente ronda del torneo.

Además del éxito deportivo, los de La Victoria, quienes iniciaron su participación internacional de la temporada en la primera fase de la Copa Libertadores, lograron superar una nueva ronda de eliminación en duelos de ida y vuelta.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Antes, superó a Nacional de Paraguay, Boca uniors de Argentina y Deportes Iquique de Chile, para acceder a la fase de grupos de Copa Libertadores.

Tras quedar en tercer lugar, tuvo que jugar una eliminación directa de repechaje ante Gremio de Porto Alegre para alcanzar un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana y también salió airoso.

Cabe precisar que la Conmebol otorga 700 mil dólares a los clubes que logren su pase a los cuartos de final del torneo.

PREMIOS COPA SUDAMERICANA

ESPERA RIVAL

Si bien el próximo rival de Alianza Lima debería salir de la serie entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, esta llave queda en suspenso, luego de los lamentables hechos de violencia, suscitados el último miércoles en Argentina.

La Conmebol aún no ha tomado una determinación, pero se especula que ambos clubes pueden ser descalificados del torneo y los blanquiazules podrían acceder directamente a las semifinales.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.