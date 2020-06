El nutriólogo de Alianza Lima detalló el plan que manejó el conjunto íntimo durante la cuarentena

Alianza Lima no ha descuidado detalles físicos de su plantel durante el confinamiento obligatorio por el coronavirus. El departamento de prensa del club íntimo compartió una entrevista con el nutriólogo del club íntimo, Ito Flores, quien se refirió al plan que manejaron en este periodo.

El nutriólogo se refirió al plan que desarrolló Alianza Lima para que no se altere la alimentación de los futbolistas durante la cuarentena: “El primer objetivo fue seguir cuidando el estado de salud de cada jugador. Hicimos un trabajo de soporte para preservar la masa muscular y reforzar el sistema inmunológico, que de por sí está al tope en los jugadores porque se alimentan bien. Luego tocó ajustar el tejido adiposo y regular la hidratación, porque sabemos que es un factor coadyuvante en este Estado de Emergencia. Para ello tuvimos que disminuir las calorías de los deportistas de 20 a 30 por ciento, al igual que los carbohidratos, y les dimos el soporte de proteínas durante todos los tiempos de comida, además de aumentar el volumen de líquido y reforzar el adecuado cuidado en el consumo de frutas y verduras, de tal manera que todos los nutrientes estén al ciento por ciento disponibles en beneficio de los jugadores”.

El aislamiento social obligatorio generó ansiedad y los deportistas no fueron ajenos a esta realidad. Ito se refirió al modo en el que trabajaron para que este efecto no altere la alimentación de los deportistas: “Estar en un lugar por mucho tiempo definitivamente no es algo natural y eso se puede traducir en ansiedad y en un mayor consumo de alimentos. Por eso utilizamos una estrategia básica: que los horarios de comida sean específicos, tanto de la cena como del desayuno. El consumo de líquidos debe ser la principal opción cuando tengas ganas de comer y el volumen de frutas debe ser superior al estándar. Una recomendación es que los futbolistas pongan una canasta de frutas de su elección en la sala o en el lugar donde más tiempo permanecen, de tal manera que cada vez que quieran comer algo encuentren la fruta como primera herramienta para calmar esta ansiedad. Otro dato que funciona muchísimo es aumentar las horas de sueño, con lo que mejoras la reparación tisular y reduces el periodo de tiempo en el que puedes tener ganas de comer”.

Asimismo, el experto se refirió al tema de las lesiones y la relación que tienen estas con la base alimentaria de los jugadores desde pequeños: “En relación a las lesiones, la buena y adecuada alimentación cumple un rol importantísimo, pues los nutrientes son los protectores que ayudan a que haya menos posibilidades de lesionarse. Estamos hablando de una buena hidratación, adecuado consumo de proteínas, vitaminas y minerales. Pero si el deportista ya está lesionado, definitivamente la alimentación cumple un rol para poder estabilizarlo y disminuir los tiempos de recuperación. Así, por un lado se reduce la ingesta de alimentos que producen inflamación y por el otro se aumenta el consumo de alimentos que disminuyen esta inflamación y que van a ayudar a la recuperación tisular”.

