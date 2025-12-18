Se acabó el misterio. Este jueves, Alianza Lima pudo conocer que se medirá ante 2 de mayo y, en caso de pasar, lo haría ante Sporting Cristal por la fase previa de la Copa Libertadores tras realizarse el primer sorteo del torneo para Perú 3 y 4.

Alianza Lima busca clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2025. (Foto: AFP)

La Conmebol Libertadores sorteó la Fase 1 y 2 de la fase previa de la Copa Libertadores que, en el caso de equipos peruanos, les concierne a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Cabe recordar que Alianza Lima abrirá de visita ante 2 de Mayo y cerrará de local. En caso de pasar a la segunda llave, abrirá de local ante Sporting Cristal y cerrará de visitante.

Como se recuerda, el cuadro victoriano culminó la temporada de Liga 1 en Perú 4 y deberá tratar de repetir la hazaña de pasar a tres rivales para poder llegar a fase de grupos, tal como lo hizo este 2025 ante Nacional de Paraguay, Deportes Iquique y Boca Juniors.

La fecha estimada para este primer cruce de ida es la primera semana de febrero en llave de ida y vuelta, luego tendrá que viajar para visitar a su segundo rival en una misma llave de ida y vuelta.