Las campeonas del fútbol peruano integran el Grupo B de la competición que se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.
Las campeonas del fútbol peruano integran el Grupo B de la competición que se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.
Redacción EC
Redacción EC

es el vigente campeón de la Liga Femenina y representará al Perú en la próxima edición de la Copa Libertadores que inicia en octubre.

LEE TAMBIÉN: Con Joao Grimaldo de titular, el once de Perú ante Paraguay en el cierre de las Eliminatorias al Mundial 2026

Las blanquiazules ya ganaron el Torneo Apertura de este año en nuestro país, y ahora van por el siguiente objetivo: la gloria internacional.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Fernanda Huapaya

En el Grupo B comparte la serie junto a uno de los favoritos, Boca Juniors, Ferroviaria de Brasil y Academia Integral de Fútbol Femenino de Venezuela.

FIXTURE DE ALIANZA

  • vs Boca Jrs. Jueves 2/10 a las 2pm.
  • vs Ferroviaria. Domingo 5/10 a las 6 pm.
  • vs ADIFEM. Miércoles 8/10 a las 2pm.

Cabe mencionar que es la edición 17 del torneo y se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.

MIRA: Óscar Ibáñez: “El Presidente de la FPF nos pidió que continuemos en la selección para los próximos amistosos” | VIDEO

Son 16 los clubes participantes y aquí compartimos los grupos en competencia.

GRUPOS DEL TORNEO

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC