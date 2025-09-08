Alianza Lima es el vigente campeón de la Liga Femenina y representará al Perú en la próxima edición de la Copa Libertadores que inicia en octubre.

Las blanquiazules ya ganaron el Torneo Apertura de este año en nuestro país, y ahora van por el siguiente objetivo: la gloria internacional.

En el Grupo B comparte la serie junto a uno de los favoritos, Boca Juniors, Ferroviaria de Brasil y Academia Integral de Fútbol Femenino de Venezuela.

FIXTURE DE ALIANZA

vs Boca Jrs. Jueves 2/10 a las 2pm.

vs Ferroviaria. Domingo 5/10 a las 6 pm.

vs ADIFEM. Miércoles 8/10 a las 2pm.

Cabe mencionar que es la edición 17 del torneo y se jugará en Argentina del 02 al 18 de octubre.

Son 16 los clubes participantes y aquí compartimos los grupos en competencia.

GRUPOS DEL TORNEO

